Gaëtan DENYS

Dans le milieu de l'industrie depuis 2001, j'ai d'abord commencé ma carrière dans un bureau d'études de fiabilité sur le site d'ArcelorMittal Dunkerque.



En 2004 j'ai eu l’opportunité de rejoindre une société leader de l'échafaudage et du calorifuge (Kaefer Wanner - Région Nord) dans laquelle j'ai occupé la place d'assistant responsable de chantier jusqu'en 2009, j'y ai ensuite occupé une fonction de technicien d'étude de 2009 à 2010.

En juin 2010 j’ai rejoint les équipes de terrain pour l’arrêt technique décennal de Polimeri Europa France (P.E.F). J’y ai occupé la place de responsable de travaux supplémentaires.

En septembre 2010 je prends mes fonctions de responsable de chantier sur le site de P.E.F en contrat de maintenance.



En mars 2012, la société PBI (Philippe Brancaleone isolation) est créée, je la rejoins pour participer à sa création et son développement en tant que responsable de chantier.





Mes compétences :

Audit

Informatique

Maintenance

Sécurité

Prospection

Relation client

Management

Nucléaire

Industrie

Planning d'activité et resourcing

Facturation

Conduire un projet et mobiliser les acteurs

Bureau d'études

Rapport de production

Méthode et solutions

Chiffrages

MASE