Gaetan DERONZIER

Quoi de plus primordial que le bien-être au travail !



Partant du principe que lon ne vient pas au travail pour se blesser ou encore être stressé, angoissé, je donne mon maximum pour la sécurité et le bien-être au travail des salariés.



Fort de ces années dexpériences au sein de diverses et variées, jai pu développer une multitude de compétences personnelles et interpersonnelles utiles au quotidien.

* Esprit déquipe

* Force de proposition

* Curiosité



Véritable touche à tout, japporte mon expertise sur des domaines ergonomiques, environnementaux, de sûretés, dhygiènes ou encore de sécurités.



Ouvert desprit, je cherche constamment à développer mon savoir-faire lorsque lopportunité se présente.