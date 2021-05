Gestion administrative et suivi de la comptabilité avec révision jusqu'à la présentation des comptes et liasses fiscales devant le CAC ou EC.



- traitement comptable général et analytique, jusqu'au bilan et liasse fiscale.

- gestion trésorerie

- élaboration budget en collaboration avec direction ou contrôle de gestion.

- paies et maîtrise des procédures RH (du début à la fin de contrat)

- déclarations sociales et fiscales.



Mes compétences :

Reporting

Comptabilité

ERP

Management