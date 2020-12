Gaetan GRATET

Bonjour, pour ceux qui me connaissent et me suivent la part de mes activités de bénévolat au profit des personnes vulnérables, petite enfance et adultes polyhandicapés tient une grande place et a de l' importance dans mon quotidien et projet de vie. J'ai accepté lors de l'assemblée générale suivie de son conseil d'administration de prendre la responsabilité exécutive de trésorier d'une belle association basée à Saint Germain en Laye, Les Chemins de l'Eveil, qui regroupe une MAS et un IME. Une belle confiance qui m'est témoignée par les parents de cette association dynamique et reconnue dans les Yvelines. Cette mission de bénévolat s'ajoute à la création il y a 8 ans d'une crèche à Boissy l'Aillerie Val Fleury Lapin Blanc qui a obtenu parmi les premières en France le label Ecolocrèche, ainsi que la vice-présidence d'un IME sur le même site ainsi qu'à Osny. N'hésitez pas à nous rejoindre ou à nous soutenir dans nos actions, nous sommes reconnus d'utilité publique et vos dons permettront l'amélioration du bien être de nos résidents, enfin pour pourrez également au delà de votre geste bénéficier d'une défiscalisation associée.



Je viens de terminer mon dossier en ligne de demande de retraite qui sera effective au 1er mars 2021! je laisse derrière moi quelques beaux métiers, comme le conseil en management, la fusion-acquisition et des participations de type business angel dans des TPE innovantes...

Au fil de ma carrière j'ai contribué au développement ou à la création de nombreuses entreprises de tailles diverses, PME-PMI, sociétés européennes et filiales françaises de multinationales américaines...



Comme en autres Directeur associé dans un cabinet de conseil en management, également Chargé d'affaires en M&A chez TMB Finance et business angel au sein de PME-PMI européennes.

Un parcours professionnel constant dans le management d'entreprises et de créations diverses tels que:



- DGA Econocom Managed Services

- DG Alliance Support Service

- DGA ESR

- Président Esys

- DG Servitique network services

- Directeur Service Clients Xerox France



Aussi, j'ai créé un groupe français de services informatiques que j'ai vendu à une société cotée en bourse et qui continue de prospérer.



De mes nombreuses expériences, je retiendrai comme principales fonctions et actions:



- direction générale: fusion-acquisition, restructuration de filiale, création d'une société de E-learning

- direction commerciale, marketing opérationnel: mise en place de modèle de management (EMM), recrutement d'équipes commerciales (séniors et juniors par promotions de 20 annuellement), création d'Université de la vente en partenariat avec la CCI de Paris.

-direction des opérations: Gestion de plus de 1000 consultants en contrats de résultats ou mode projet.

-direction technique et innovations: Partenariats avec les éditeurs et constructeurs informatiques, mise en place de cellule de référencement, équipe de constructeurs d'offres, soutenances et mémoires techniques, plans d'industrialisation et plans de progrès.

Sur la base de l'EFQM mise en place d'un modèle de pilotage d'entreprise avec système d'autoévaluation et certification AFAQ associée.



Certains succès ont été couronnés par des reconnaissances nationales ou internationales comme:

-le prix européen de la qualité (décerné par l'EFQM)en 1999

-le prix Français de la qualité (décerné par le MFQ) en 1997

-le prix IDF de la qualité en 1996

Je souhaite à toutes celles et ceux qui vont maintenant contribuer par leur salaire à alimenter ma retraite une longue et riche vie professionnelle!



Merci pour votre visite.