Gaétan RELET

Ingénieur d’étude et développement C#/ASP.net



Conception et développement d'application web en C#/ASP.net, certifié Microsoft .Net Framework 4, Web Applications depuis novemenbre 2013.



Aujourd'hui employé de goSwiff je suis en charge du développement et de la maintenance de la partie server de la solution MPOS ainsi que l'intégration des passerelles de communications avec un serveur d'acquisition.



Le MPOS (mobile point of sale) est une solution de paiement répartie entre une application mobile reliée en bluetooth avec un lecteur de carte bancaire et un serveur central. Ce dernier, par l'intermédiaire d'un passerelle de communication, envoi les demandes d'autorisations de paiement au système acquéreur. Grâce à la solution MPOS, n'importe quel marchand équipé de l'application et d'un lecteur de carte et disposant d'une connexion internet, peut accepter n'importe où des paiements par carte bancaire.



Mes compétences :

ASP.NET

Java EE

Java

Java SE

JavaScript

Visual studio

C#

HTML

Microsoft .NET

JQuery

SSRS

Entity Framework

Eclipse

CSS

linq

Microsoft ASP.NET

UML

Java 2 Enterprise Edition

SQL Server Reporting Services

Oracle

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

Java 3D

Apache Maven

Spring Framework

SQL

PostgreSQL

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Internet Information Server

Hibernate

Framework

Cascading Style Sheets

Accès