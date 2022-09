Gaetano D'ANGELO

Mon parcours professionnel a débuté comme beaucoup pendant ma période universitaire.

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai travaillé dans différents secteurs d’activités telles les sociétés de recouvrement, les études d’huissiers, les services contentieux des grandes entreprises et banques depuis une dizaine d’années.



Toutes ces expériences complémentaires entre elles, touchent au contentieux et au recouvrement. Les intitulés des postes sont agent administratif, clerc d’huissier, clerc significateur, gestionnaire contentieux, chargé de recouvrement, technicien des affaires juridiques, gestionnaire des affaires juridiques et dernièrement chargé de recouvrement junior. Les postes sont différents mais la nature reste la même le recouvrement et le contentieux.



Des factures impayées? Une procédure à engager? Gaetano, l'homme qu'il vous faut !



Mes compétences :

voie d'exécution