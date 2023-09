Gamal EL BALLAT

Ayant pendant approximativement 20 ans un chef d’entreprise dans le secteur du BTP, j’ai choisi de reprendre mes études dans un master de recherche car ma visée était d’inscrire le praticien aguerri que j’étais dans une démarque de chercheur pour confronter la théorie organisationnelle enseignée à la vie réelle de l’entreprise que j’avais côtoyée jusque-là. Durant mon année d’étude riche en enseignement, je me suis rendu compte que même si l’enseignement était complet il tentait de retranscrire de manière segmentée et parcellaire la vie de l’entreprise que j’avais toujours perçu comme un ensemble. C’est ce manque de vision globale étudiante que je tente aujourd’hui de combler à travers mes travaux de recherche.

L’approche théorique n’est cependant pas tout pour moi, qui ait toujours eu la fibre entrepreneuriale, et la volonté de créer des richesses et ce non pas d’un point de vue fiducie mais dans une démarche d’enrichissement sociétal, et de satisfaire un intérêt général. Armé de mon expérience professionnelle, ainsi que d’un regard enrichi par les acquis académique j’ai pu déceler un marché niche non exploré, j’y ai vu une opportunité moi qui venait d’entamer un rebond de vie. J’ai décidé de profiter de l’avantage de mon élan suite à mon année d’étude, et de me lancer dans la création d’une boite qui investirait ce marché et que je pourrais piloter à l’aide de mon équipe en réconciliant mes devoirs et responsabilité en tant que responsable de famille, étudiant et professionnel endurci.



