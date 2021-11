Garage G-Tuning GEARA

Bonjour et bienvenue sur la page du Garage G-TUNING.

Le garage G-Tuning dirigé par Elie Geara, ancien mécanicien spécialiste en préparation de voitures de courses et rally avec 25 ans d'expérience, vous accueil pour tout type de réparation ou dépannage sur votre voiture.

Nos services comprennent l'entretien et la révision de votre véhicule :



•Le changement de courroie de distribution

•pompe a eau

•joint de culasse

•plaquettes et disque de freinage

•amortisseurs

•embrayage

Notre service Pneu, vous propose pneus hiver/été avec montage et équilibrage ainsi qu'un large choix de jantes alu.

Nous vous proposons une gamme de jantes alu qui s'adaptera parfaitement au style que vous souhaitez donner à votre voiture. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos jantes disponible dans le lien ci-dessous.

G-Tuning est également un professionnel compétent dans le domaine de la carrosserie :



•débosselage

•redressage

•peinture



Equipé de démonte pneus, d'une équilibreuse, de systèmes de réglage pour phares, de systèmes de test antipollution et d'un appareil de diagnostique Bosch, le garage

G-tuning est également le professionnel qui prépare votre véhicule à l'expertise.

Le point fort de notre garage reste un ensemble de service complet pour l'automobile au meilleur prix du marché.

G-tuning est également présent dans le domaine de l'achat/vente de véhicules d'occasions.





Mes compétences :

Peinture

Automobile