Sylvain THIÉBAUT *

Spécialiste des relations commerciales pour la distribution de produits pour le BATIMENT.

Rayon d'action : GRAND SUD OUEST

Conseils techniques pour les distributeurs négoces matériaux, les spécialistes en constructions Bois

Mes Produits : Fixations et connecteurs pour le bois à fortes valeurs de reprises de charges

Mes actions :PROSPECTIONS, PRESCRIPTIONS, VENTES DE SOLUTIONS TECHNIQUES, SAV



Mes compétences :

Chiffrages de devis bardages, peintures.

Négociations de conditions commerciales avec des c

Ventes négoces en matériaux généralistes et spécia

Répondre et chiffrer des appels d'offres

Recherche de nouveaux applicateurs et formations

Prospection de nouveaux clients distributeurs

Formations des équipes commerciales de mes distrib

Prescriptions

SAP

Reconnaissance

Microsoft Excel

Customer Relationship Management