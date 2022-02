Garbé-Guillot AMÉLIE

Dodteur en pharmacie, Je suis titulaire d'un DIU de Phytothérapie clinique, et titulaire du DU Alimentation Santé et Micronutrition de Dijon. Je suis pédagogue, avec un très bon relationnel avec le public. Ma fibre commerciale et mes passions se rejoignent pour le plus grand bénéfice des labos que je représente ainsi que pour les clients et professionnels que je conseille et que je forme. Je suis en ce moment conférencière indépendante pour un laboratoire de micronutrition et je travaille également en officine.



Mes compétences :

Aromathérapie

Huiles essentielles

Micronutrition

Pharmacien

Formation

Phytothérapie

Pédagogie