Plus de 20 ans de calcul de structures et toujours passionné ! Dans un premier temps dans le secteur automobile puis l'énergie, l'aéronautique, le militaire, les sports et loisirs ...

Responsable calculs d'Idestyle puis d'Alten Technologie, je dirige depuis 2004 une entreprise spécialisée dans le calculs des structures composites et métallo-composites.



