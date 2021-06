Garry DOMINIAK

Bonjour



Précédemment manager et responsable marketing au restaurant Mc Donald's Nîmes (3 années en cours de formation et 3 en tant qu’employé), j’ai fait le choix de m'installer avec ma compagne employée dans le milieu de la chaussure dans la Drôme et serai de fait, immédiatement disponible pour occuper un nouvel emploi je le souhaiterais, dans le secteur du management.



J’ai acquis au cours de mon exercice professionnel une expérience dans les domaines du management et du marketing. Mes principales responsabilités consistaient à manager (jusqu’à 23 personnes), motiver et animer une équipe, former les employés (nouveaux et confirmés), gérer l’accueil afin de garantir une bonne satisfaction client, développer le point de vente, mettre en place des projets marketing. Mettre cette expérience au service de votre enseigne serait pour moi une réussite dans ma carrière. Mon envie est d'exercer mon métier et d'évoluer dans celui ci.



Professionnel, patient, autonome, dynamique dans mon travail, respectueux de l'entreprise, j'aurai le souci de participer aux performances de votre société, et souhaite avoir cette opportunité.



Si mon profil vous intéresse, je serais heureux de vous rencontrer et de répondre à vos éventuelles questions.





Mes compétences :

Restaurants

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

GANTT Project