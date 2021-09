Gauer CHRISTOPHE

SAVOIR FAIRE

iSERIES et DELPHI - XE7 : 20 ans d' expériences en développement dans ces environnements techniques

CHEF DE PROJET : Gérant SARL pendant 5 ans avec encadrement de deux analystes/ programmeurs

pour le passage à l'euro et l'an 2000. Chef de projet technique pendant 5 ans.

ANDROID : Pour voir un exemple de développement, tapez Budget Malin sur Google Play dans la rubrique application



Domaine

Administratif Achats EDI Comptabilité Paye Stocks Approvisionnement programmés Gestion commerciale Mathématiques financières



-Etablissement des fiches projet et des fiches d'étude de charge

-Rédaction du cahier des charges et des spécifications techniques

-Suivi du projet et des jalons (Lancement, cahier des charges, comité de pilotage, recette,)

-Gestion des risques d'un projet

-Conduite de réunion et établissement des comptes-rendus.

-Suivi et gestion des priorités des demandes utilisateurs

-Encadrement dune équipe de deux programmeurs

-Formation des utilisateurs

-Rédaction de modes opératoires et de manuels dutilisation





Outils

ARTEMIS, MEGA, iSERIES, RPG ILE, COBOL, CLP, SQL, DB2, EXCEL, WORD, POWERPOINT, OUTLOOK, MS/ACCESS, DELPHI, PASCAL OBJET, C, C++, C#, SQL SERVER, ORACLE, VISUAL BASIC.





SAVOIR ETRE

Besoin dacquérir de nouvelles connaissances.

Expérience.

Etre à lécoute des intervenants.

Diplomate. Garder son sang froid.

Savoir saffirmer.

Autonomie.

Autocontrôle.

Inspirer confiance.

Créatif. Rigueur.

Persévérance.

Etre calme, clair et concis.

Faire et inspirer confiance.

Avoir de lascendance et de lassurance.

Etre crédible.

Diriger un groupe de travail





MON PROJET PROFESSIONNEL

Je recherche aujourdhui un poste de chef de projet, de responsable de domaine, d'analyste fonctionnel, d'analyste programmeur. Je suis uniquement mobile sur l'axe MULHOUSE-COLMAR-STRASBOURG.



Mes compétences :

PMP

ISERIES

MATHEMATIQUES FINANCIERE

GESTION COMPTABILITE PAYE

DOMAINE ACHAT ET ADMINISTRATIF

SQL SERVER ET ORACLE

ARTEMIS/MICROSOFT PROJECT MEGA

VISUAL BASIC (VB6 EXCEL WORD)

DELPHI / XE6 /XE7