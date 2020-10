Gauthier CHRISTIAN

Médecin généraliste, j'ai exercé au centre de santé MGEN de Lyon pendant 23 ans en occupant la fonction de médecin coordonnateur pendant une quinzaine d'années.

Au cours de ces années des relations sanitaires spécifiques avec les acteurs du monde de l'Education ont été nouées avec la mise en place du bilan ESOP (examen de synthèse et d'orientation personnalisées), la création d'un point santé à l'IUFM de Lyon, la mise en oeuvre du dispositif PAS-69 en partenariat avec la section MGEN et le dispositif de ressource humaine du rectorat, l'expérimentation d'une démarche de prévention en partenariat avec le DRSP ainsi que la participation à des colloques sur la question santé des enseignants.

L'ensemble de ces réalisations ma conduit à développer une vision globale de mon exercice et notamment à approfondir, avec les psychiatres du centre de sante mentale, la question du lien psychosomatique.

Approfondissant la position purement objective de l'acte médical, la relation soignant-soigné se reconnait comme une rencontre entre une subjectivité souffrante et une subjectivité soignante, au coeur dune histoire à comprendre et à panser.