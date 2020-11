Business Developer /// Ingénieur généraliste + Ecole de commerce



Compétences : Stratégie marketing et marketing opérationnel en BtoB à l'international, négociation et business développement en BtoB, management déquipes, gestion de projet, innovation.



Interêts : mode de mobilité, aménagement du territoire, mécanique, construction, entreprenariat, business developpement, management & sports & loisirs en montagne.



Suivez-moi sur Linked-In, Viadeo et Twitter!

Contactez moi aussi par email: gautier.lavina@gmail.com

My Linked-In profile is also available in English



Mes compétences :

Conception mécanique

Lean management

Innovation

Supply chain

Gestion de projet

Microsoft Project

Microsoft Office

Marketing stratégique

Stratégie

Business Intelligence