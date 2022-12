Gautier MILLET

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux, j'occupe actuellement un poste de directeur de caisse au Crédit Mutuel. Je manage une équipe de quatre collaborateurs (deux conseillers, un chargés d'accueil, un agent en formation) au sein d'une agence générant un Chiffre d'Affaires de plus d'un million d'Euros. Ayant également en charge un porteuille de 90 clients TPE, PME et PMI, je me suis spécialisé dans l'analyse financière et l'octroi de crédit dédiés à cette clientèle. Les engagements ainsi pris peuvent porter sur des lignes de plus d'un million d'euros.



Disposant déjà d'une expérience en tant qu'assistant directeur de groupe d'agences à Talence (33), j'ai souhaité persister dans le secteur bancaire sur un poste généraliste de directeur d'agence. En effet, outre le management, la vente de produits bancaires aux particuliers et professionnel, ce métier permet de développer également des compétences particulières dans le domaine de l'assurance et aiguise le sens de la relation client. Au fait de l'actualité boursière, je suis également passionné par la finance de marché actions et dérivés. D'un naturel volontaire, je n'hésite pas à approfondir mes connaissances dans les domaines que j'aborde, et suis prêt à me spécialiser sur des nouvelles lignes de métier.



Je souhaiterais aujourd'hui me specialiser dans le domaine de la gestion et du conseil sur le marché des PME et grandes entreprises.



Mes compétences :

Autonomie

Comptabilité

Conseil

Finance

Management