Gayi SOUMARÉ

Diplômé de l'Université d'Artois, FSA de Béthune, Ingénieur Méthodes BTP Sodep Ingénierie à Villeneuve d'Ascq, j'ai développé les compétences suivantes :



- Préparation de chantier et BIM : Plus d'une vingtaine de maquettes numériques réalisées (exemple : un ensemble immobilier de 14 étages + 4 niveaux de sous-sol, surface au sol de 3850 m² dans la commune de Clichy)



- Exécution des travaux : Élaboration des plans de mise en œuvre ( rotation des coffrages, sécurité, étaiement) et modes opératoires, pour la construction de 4 bâtiments de logements dans le Nord-Pas-de-Calais, en partenariat avec Bouygues Construction Nord-Est.



- Travail d'équipe : collaboration avec l'encadrement de chantier (réduction du coût de location du matériel tout en optimisant l’efficacité de la production et la sécurité des travailleurs, sur les chantiers gérés)



J’ajoute que ma pratique des techniques avancées d’Autocad (les blocs paramétrés, les références externes, les jeux de feuilles, etc.) et REVIT me permet de mettre en place des méthodologies de travail rapides.



Je suis intéressé par le secteur du BTP (entreprises générales, bureaux d'études, etc.)



Mes compétences :

Autodesk Robot

Microsoft Project

Microsoft Office

AutoCAD (2D/3D)

REVIT