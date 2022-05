Shane PADIACHY

Les connaissances et expériences acquises lors de mon activité professionnelle ainsi que durant ma formation et les divers stages effectués, m’ont aidé à développer ma capacité d’adaptation aux situations nouvelles, ma motivation et ma réactivité dans la recherche de solutions appropriées.



Mon sens de l’organisation, et des responsabilités, ainsi que mon dynamisme, m’ont aidé à remplir avec succès les tâches qui m’étaient attribuées lors de mes précédentes expériences.



Mes compétences :

Guitare

Informatique

Gestion du planning et budget

Gestion de chantier (main d'oeuvre, matériaux, mat