Génia RIVELON

Riche d'une exceptionnelle expérience professionnelle, au sein de l'office des sports, de la culture et des loisirs de la ville de Schoelcher, où j'ai exploré de multiples facettes de l'animation culturelle et actuellement, en cours de VAE BPJEPS animateur culturelle, je propose des prestations de services :



Dans le domaine de l'animation culturelle, pédagogique, ludique et artistique.

Intervenante en milieu scolaire et en milieu collectif tout public, mon métier me permet de concevoir et de conduire des projets d'animation culturelle au sein d'équipes d'animation dans les associations (de quartiers, centres sociaux, maisons des jeunes et de la culture, associations culturelles) ; au sein des services enfance, jeunesse et culturels des municipalités ; des lieux de diffusion et de promotion de la culture (musées, lieux d'exposition,)

L'autonomie de mes actions dans ce métier me permet de côtoyer un large public de la crèche aux maisons de retraite et d'en proposer diverses activités.

Mon métier d'animatrice culturelle me permet d'exprimer ma passion pour la culture, l'art et le jeu à travers des ateliers d'expressions corporelles : danses et chants de la caraïbe, contes créoles et contes du monde, animation d'atelier ludique, comptines anciennes.



Monteur de spectacles vivants artistiques.

Chef de chœur de Gospel Louanges, et directrice artistique de l'association GLE33 (Gospel Louanges Évènements 33), j'organise des spectacles avec un répertoire varié, des comptines au gospel, de la variété française aux danses et chants de la caraïbe ainsi que des comédies musicales pour les institutions, les particuliers et les entreprises.



L'animateur culturel exerce son activité de manière autonome quant à sa pratique d'animation au sein de la structure ou des structures qui l'emploient. Sa responsabilité s'exerce au regard des pratiquants qu'il encadre, des collaborateurs qui participent à son action, des matériels et locaux nécessaires à la conduite de son activité.

Ses prestations visent à participer à un processus global d'évolution de la personne et à favoriser une logique de développement du lien social en facilitant l'accès à la culture partagée.



Mes compétences :

Conduire des actions d'animation culturelle

Mise en oeuvre de partenariats locaux

Concevoir des projets d'animation culturelle, dans

Gestion de projet

Gestion événementielle