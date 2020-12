Geoffray SULKOWSKI

Geoffray navigue depuis 18 ans dans le domaine de l'Internet et des nouvelles technologies en passant par des entreprises comme AOL, Carphone Warehouse, ACFPoker et dans le domaine de la production multimédia et audiovisuelle en créant sa Start-up en 2000 et plus récemment chez Ni-Hao Productions, leader français de la production audiovisuelle de tournois de poker avec des clients comme le World Poker Tour (WPT) et les World Series of Poker (WSOP).



Véritable passionné des nouvelles technologies et du mobile, Geoffray possède son premier ordinateur en 1981 et est présent sur Internet dès 1994. Il est reconnu par ses pairs comme un véritable expert des nouvelles technologies.



C'est avec Alexis, qu'il décide de créer Guru Guru pour assister et conseiller les entreprises dans leurs développements et évolutions digitales et mobiles.



Mes compétences :

Internet

Technologies numériques

Technologies mobiles

Photographie

Photoshop

Flash

HTML/XHTML

Html 5

Gestion de projet

Applications mobiles

Technique