Morgan DANGUY DES DÉSERTS

Passionné par le web et son environnement depuis de nombreuses années, c'est tout naturellement que je me suis engagé dans cette voie professionnelle.

J'ai débuté mon cursus par un DUT Services et Réseaux de Communication, suivi d'une Licence Informatique et d'une Licence Arts et Multimédia, pour finir par un Master Culture et Métiers du Web en alternance.

Après avoir été autoentrepreneur web, j'ai occupé le poste de chef de projets dans une agence digitale parisienne pendant plus de 2 ans (MMCréation).

J'ai ensuite été pendant plus 2 ans Responsable web et technique chez Elysées Gaming, une agence de communication/publicité qui gère principalement la marque ACFPoker.fr.

Rigoureux et motivé, j’ai l’habitude de travailler en équipe. J’effectue un travail de veille permanent sur le web en général et ses sujets clés. Je dispose également d’un très bon sens du relationnel.



Mes compétences :

Gestion de projet web

Communication

Référencement

Marketing

Responsive web

Développement web

Ergonomie web

Management