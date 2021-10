Geoffrey BANSARD

- Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires de minimas sociaux

- Conseil en emploi de demandeurs d'emploi

- Formateur pour des salariés en reconversion ou évolution de carrière (mobilité interne)

- Rédacteur d'un guide pour l'intégration professionnelle des Français au Québec

- 12 années dexpérience en communication (rédaction, attaché de presse, stratégies de communication, gestion de projets, publications print et numériques...)

- Ecoute active, sens du contact, travail en équipe, activation et développement de partenariats locaux



Mes compétences :

Communication

Relations presse

Santé au Travail

Rédaction

Conseil en recrutement

Diagnostic social et professionnel

Animation d'ateliers

Orientation professionnelle