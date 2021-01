Geoffrey BLAECKE

Après 10 ans au cœur de l'agence Lilloise du groupe Néo-Soft, sur des activités autour de la Data et du suivi de nos clients Bancaires, je démarre une nouvelle aventure au sein du Groupe en tant que Responsable Offres et Innovations.



Avec ce nouveau rôle, J'ai à cœur d'être moteur sur 2 nouvelles missions essentielles :

>>L'Accompagnement de nos OFFRES en cours de d'épanouissement afin de déployer nos plus belles expertises au devant de nos clients partout en France

>> La Contribution à la réussite de nos clients en développant l' INNOVATION et ses bienfaits au sein du #NéoWOrld



#NéoSoft #1200collaborateurs #14agences #H@W2018 #Innovation #Offres #breizhCode



Mes compétences :

Business intelligence

ODI

Décisionnel

Data warehouse

Gestion de projet

BO XI

SAP Business Objects

Management

Banque