Geoffrey WINSTEIN

Serial entrepreneur, passionated about old coins, history, heritage. I have a strong expertise & investment in numismatics & gold bullion (18 years experience), Bordeaux-Burgondy wines grands crus, real estate, auctions. Feel free to contact me if you feel we can accomplish a synergy together in various fields.



Serial entrepreneur, Passionné par les monnaies anciennes, l'histoire, le patrimoine. J'ai une solide expertise dans les investissements en Numismatique et Or de Bourse (18 ans d'expérience), Grands Crus Bordeaux Bourgogne, Immobilier, Ventes aux enchères. Contactez moi si vous pensez que nous pouvons opérer une synergie dans plusieurs domaines.



Mes compétences :

Entrepreneurial

Finance

Commercial

Immobilier

Entrepreneur

Dirigeant

Entreprenariat

Politique