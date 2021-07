Geoffroy DE CLISSON

Conseil financier / Conseil en stratégie pour l'industrie et l'énergie (utilities : biomasse, gaz, solaire, cleantech...). Levées de fonds, conseil et support M&A.

www.greencapefinance.com



Acquisitions :



Identification de cibles

Analyse du positionnement des cibles et du potentiel de développement

Analyse et valorisation des synergies

Analyse des coûts et des risques du processus d’intégration

Valorisation des prospects

Pilotage de projet



Cessions :



Elaboration du Business Plan et d’un Mémorandum d’Information

Identification et sélection des repreneurs potentiels

Lettre d’intention et négociations

Levée des audits et protocole d’accord

Closing



Levées de fonds/Capital Développement



Identification d’investisseurs ou de partenaires financiers potentiels

Elaboration du Business Plan et d’un Mémorandum d’Information

Pilotage et montage de projets (focus particulier sur les problématiques de déconsolidation des entreprises industrielles)



Levée de dette projet ou corporate :



Pré-audit de l’entreprise (liasse fiscales, rapports des CAC, situation comptable intermédiaire,…)

Elaboration du Business Plan et d’un Mémorandum d’Information

Contact des banques et demande de Term Sheets

Sélection des banques, conseils et négociations sur l’offre de prêt (taux, durée, niveaux de garanties exigées, cas de défaut, conditions suspensives, covenants, fees…)



Les avantages compétitifs de Green Cape :



Expertise sectorielle : Connaissance approfondie des métiers de l’énergie, Focalisation sectorielle sur l’industrie

Approche flexible et pragmatique : Offre modulable en fonction des besoins du client

Compétitivité : Offre compétitive par rapport aux conseils et banques d’affaires traditionnels

Qualité : Engagement sur la qualité de la documentation, des modèles financiers et de l’ensemble du travail d’accompagnement et de commercialisation





Green Cape

22, rue Nungesser et Coli

75 016 Paris

gdeclisson@greencape.fr

06.73.04.98.35



Specialties



Finance, Corporate valuation, deal negociation, mergers and acquisitions, industrial projects, joint ventures, deal structuring





Mes compétences :

Biomasse

Cleantech

Cogénération

Energie

Environnement

Finance

Levée de fonds

Optimisation

Solaire