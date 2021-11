Geoffroy FOURGEAUD

- DRH d'ORANGE PARIS IDF

- DIrecteur du Talent Management Groupe ORANGE

- DRH d'ORANGE PACA

- DDRH de PARFUMS CHRISTIAN DIOR de sept 2012 à août 2013

- DRH du groupe VOYAGES-SNCF.COM et SNCF Paris SudEst de 2005 à 2012

- DRH du groupe JEAN PAUL GAULTIER de 1999 à 2005

- Consultant chez FORMATIONS HOMMES ET CONSEIL en 1998/99

- Chargé de mission RH et autres fonctions pédagogiques au POLE UNIVERSITAIRE LEONARD DE VINCI de 1995 à 1998

- en formation DEA en 1994

- chargé de communication à la CCI/ESC TOURS de 1989 à 1993



Mes compétences :

Ressources humaines

DRH

Droit social

Tourisme

Mode

Formation