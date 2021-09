Geoffroy HOUETTE

Bonjour,



Passionné de commerce, management et particulièrement motivé par la satisfaction client et les relations humaines j'évolue depuis près de 15 ans dans la distribution de matériel agricole à des postes commerciaux et management d'équipes commerciales dans l'agriculture



Mes compétences :

Achat

Agriculture

Animation

Animation réseau

Business

COMMERCE

Commercial

Communication

Distribution

Ingénieur

Ingénieur Commercial

Internet

Machinisme agricole

Marketing

Responsable Commercial

Vente

Management

e-Business

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Développement commercial