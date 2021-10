Diplômé depuis Septembre 2013 du MASTER Informatique parcours MIAGE options SIR (Systèmes d'Information Répartis).



Je travaille actuellement pour Arrow ECS comme Test Manager, sur une solution permettant d'augmenter significativement le ROI lors de l'automatisation des Tests de progiciel. Egalement Responsable de la production, je mets en oeuvre la conduite du changement, la coordination des développements et la maintenance de l'environnement réseau.



Auparavant, J'ai réalisé mon stage de fin d'études chez Sopra Group au sein de la cellule d'architecture de l'agence d'Orléans. De plus, j'ai créé mon auto-entreprise (Septembre 2011) en qualité de Conseiller en Systèmes d'Informations et de Septembre 2010 à Janvier 2014, j'ai travaillé pour le site AgriAvis.com en tant que lead developpeur et responsable de la production.



Riche de plusieurs années d'expérience dans le développement/intégration web, ouvert d'esprit, autonome, sérieux et soucieux de remplir au mieux vos impératifs, je suis à votre écoute afin de mener à bien votre projet informatique.





Geoffroy KLIMERAK

geoffroy.klimerak@gmail.com

06.17.48.81.25



Mes compétences :

Oracle 10g

Postgresql

Symfony 2

EJB 3.0

PHP

J2EE

JAVA

JPA

Websphere

Spring

Design patterns

Struts2

Hibernate

SYMFONY 1.4

Selenium IDE

Perl

Junit

SVN

MySQL

SQL

XML/XSLT

XML/XSL

Jboss

Business objects

Tomcat

DB2

JavaScript

JQuery

Symfony

Création de sites internet

Développement web

Web service