Geoffroy SOPHIE

29 ans dexpérience.

Adaptation à différentes structures, méthodes de travail et domaines dactivité. Par ailleurs, jai eu lopportunité de gérer la relation clientèle et laccueil du public.



Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner

Sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur.

Dynamique, observatrice et persévérante, je suis méthodique, ordonnée et polyvalente.



Disponible pour un entretien, je saurais ainsi madapter aux exigences du processus de recrutement afin de faciliter les échanges.



Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

Suivi commercial et administratif

Appels d'offres

Réponse aux appels d'offres

Suivi de chantiers

Suivi des marchés

Réceptionner les stocks

Devis

Gestion administrative

Secrétariat

Facturation

Administratif

Administration des ventes

Prospection commerciale

Compte-rendu

Email

Encaissement

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware