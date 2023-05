Geoffroy STREIT

Amateur de développement technologique,

j'ai étudié optique, électronique et informatique industrielle pendant plusieurs années de manière assidue,

dans la perspective d'atteindre une bonne pluridisciplinarité technique afin de contribuer au développement de projets optroniques embarqués complet.

Il me manquait alors encore une bonne aisance relationnelle en sortant d'école d'ingénieur,



J'ai donc adopté une voie plus a même d'y remédier : la vente, la gestion et le management en GSS, certes bien loin de mes préoccupations et passions premières.



Pendant toutes ces dernières années, je n'ai cessé de m'intéresser par curiosité et plaisir aux technologies optroniques, de me former en autodidacte à de nouveaux langages informatiques et plus encore ( rédaction d'articles, édition de livre, compositions musicales, créations graphiques, conception de site internet, soutien scolaire (spécialisé 'dys'), programmation ludique et artistique, ... )



Aujourd'hui, n'exploitant clairement pas mon potentiel au travail, je cherche à retrouver un travail d'ingénieur à la hauteur de mes passions pour la technique, dans lequel je pourrais m'investir pleinement.



Mon frein majeur toutefois, depuis bon nombre d'années, est mon handicap ( dorsal - RQTH ) :

Il ne me permet qu'une position continue, statique (debout) ou assise très limitée (30 à 60 minutes selon conditions). J'ai besoin de marcher le plus souvent ou de garder le bas de mon dos (L4-S1) à plat.



C'est précisément là, la raison principale du maintien de mon travail actuel, qui ne devait être que temporaire, et dans lequel je ne suis clairement plus épanoui depuis longtemps, mais qui me permet de marcher beaucoup.



Si en tant qu'employeur vous pensez que mon handicap ( station assise et debout statique très limitée ) peut être compatible avec des aménagements adaptés avec les postes que vous proposez et qui pourraient me correspondre, discutons en !



Je peux également m'éloigner de mon domaine de prédilection qu'est l'optronique si les

conditions d'emplois sont bonnes et la mission motivante ( challenge à dominante technique ) .

J'ai acquis avec le temps une très bonne faculté d'adaptation et d'auto-formation.

Je ne suis toutefois pour le moment que peu mobile (Bas Rhin).

Le télétravail serait pratique pour moi vis à vis de mon handicap.



Mon profil Viadeo actuel n'est pas récent, surtout incomplet.

Mise à jour prochainement...