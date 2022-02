George FEENY

Je suis gérant d''un organisme de formation linguistique, Ouisay. Nous fournissons les cours de langues, le E-learning et les examens certifiantes pour plusieurs langues.



Mes responsabilités sont ;



S'assurer ladministration, le marketing et la gestion de lentreprise et ses formateurs

Garantir le contrôle de la qualité de la formation et des formateurs.

Relationnel avec les partenaires, fournisseurs et clients

Gestion du personnel en fonction des évolutions des besoins

Transmettre des méthodes pédagogiques

Former des clients en anglais



Dans ma vie quotidienne, j'aime bien lire, cuisiner, faire la randonné et regarder le foot :)