Georges CARLIN

De formation comptable de base (BTS) j'ai évolué vers le controle de gestion (DUT).

J'ai dirigé des équipes jusqu'à 18 personnes, en assurant le recrutement, la formation aux règles internes, l'organisation...

J'ai une bonne maitrise d'excel et de word et une bonne connaissance des logiciels comptables et paie SAGE, CEGID, SIGNAL... ainsi que divers modules liés comme la gestion des reglements, des immo...et divers ERP. ('PROGINOV, Windev)

J'assure l'ensemble des travaux comptables, bilan inclus et de toutes les déclarations fiscales et sociales.

En ce qui concerne la gestion, je suis capable en collaboration avec les demandeurs de construire une comptabilité analytique permettant de répondre aux divers demandes d'intervenants exterieur et de leur procurer, sous forme de tableaux ne nécessitant pas de connaissance comptable, les informations susceptibles de répondre au besoin de la gestion.

Je préfère en générale les moyennes structures dans lesquelles j'ai une bonne maitrise de l'ensemble des process alliant la comptabilité et le controle de gestion.