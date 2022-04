Georges CASSAN

Trente années d'expérience dans le tourisme.

J'ai d'abord dirigé des clubs de vacances en France et à l'étranger, management d'équipes de 20 à 150 personnes sur des structures de plus de 300 lits.



Appelé à prendre de hautes responsabilités par un grand tour opérateur français, j'ai dirigé les exploitations (20 villages vacances), recrutement des équipes, gestion, et commercialisation avec l'équipe commerciale.

Ensuite, Responsable des grands comptes, je me suis familiarisé avec le réseau des comités d'entreprise, en développant le C.A. avec les plus grands C.E. sur tout le marché français.



Directeur général d'une société de tourisme dans le sud de la France, j'ai participé au développement de mon entreprise , création de cinq nouveaux sites ( plus de mille cinq cent lits supplémentaire), j'ai animé et géré une équipe commerciale. Cette expérience à été une des plus enrichissante de ma carrière.



J'ai dirigé un des plus grand comité d'entreprise français, gestion de plusieurs restaurants d'entreprise ( Production d'un million de repas par an), une agence de voyage, les activités culture et loisirs.



Le monde de la culture et du sport a été le moteur de mon parcours autodidactique,

en effet après un Bac G, et une formation C.A.P.A.S.E ( Certificat d'Aptitude à la Gestion des activités Socio-éducatives) J'ai dirigé au début de ma carrière un Foyer des Jeunes, plusieurs associations sportives, et j'ai été responsable des sports d'un club en Grèce (1800 lits).

Aujourd'hui à 57 ans j'ai pris un peu de temps (forcé...) suite à un licenciement économique.

Je souhaite ardemment reprendre une activité, et me mettre au service d'un nouveau projet au sein d'une entreprise de tourisme.



Mes compétences :

Animateur

Commercial

Qualité

Relations humaines

restauration

Rigueur

Tourisme