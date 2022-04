Georges CAUVIN

Plus de 30 ans d'expérience au service du BTP !



Directeur de l'agence d'Antibes proposant actuellement l'offre CVC la plus judicieuse en tenant compte des nouvelles contraintes réglementaires applicables aux économies d'énergie.

"Pour faire un bâtiment intelligent, il faut une équipe intelligente et compétente".

Gestion de l'énergie, thermographie...



EMPLOYEURS :

AXIMA - COFATHEC - SYNERG - PROVENCE INGENIERING - CARI



REFERENCES : MOE - MO - Sous-traitance

Equipement et maintenance d'usines - ROBERTET - MANE - VIRBAC - ARKOPHARMA - ALLERGAN - EXPRESSION PARFUMEE - MARINELAND - PISCINES (Colle sur Loup, Grasse, Antibes...), AEROPORTS



Mes compétences :

Chaudières

Chauffage

Climatisation

CVC

Dialyse

Energie

Fluides Médicaux

Plomberie

Retraite