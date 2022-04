Georges CELESTIN

Homme de confiance, impliqué dans le développement et la gestion opérationnelle de structures de productions, je suis l'élément fédérateur autour duquel s'organisent les projets et le garant de leur réalisations.



Partir d'idées innovantes et parvenir à réaliser des avancées audacieuses, c'est concrètement ce qui me donne envie de travailler avec des équipes talentueuses qui veulent aller plus loin et laisser leur marque.



Après avoir contribué à créer une famille de produits presse avec Captain Eo Productions, et à imposer Oops à coté des trois grands de la presse people, je cherche de nouveaux horizons pour continuer de mettre sur le marché des produits d’avenir.



Mes compétences :

Responsable informatique et développement web

Management & gestion de projets

Négociation commerciale & Organisation logistique

Management & Gestion de productions de Magazines,