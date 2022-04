Florence DRUARD

Plus de 10 ans d’expérience en développement commercial, 8 ans au sein de PME françaises se déployant sur le marché Nord Américain (lingerie, horlogerie, art et services)

Nationalité Franco-américaine



Développe actuellement et a mon compte, du business pour une grande société américaine.

Recherche des business partner pour travailler en équipe et développer le marche européen.





Mes compétences :

Capacités d'analyse

Communication

Vente

Responsable grands comptes

Luxe

Commercial

Développement commercial

Commerce international

Marketing

Organisée

Mode