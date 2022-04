Georges CHAPPOTTEAU

Consultant et Formateur, Georges bénéficie de plus 20 ans d’expérience dans les domaines de la gestion des risques opérationnels, le Contrôle Interne et la Conformité. Fin 2012, il est devenu Maître de Conférences Associé à l'IAE de Paris et est co-responsable pédagogique de la Formation Management Transversal des Risques qui permet en 6 mois de formation continue d'obtenir un Diplôme Universitaire http://www.iae-paris.com/formations/formation-inter-entreprise/management-transversal-des-risques



Diplômé de l’EM Lyon, Georges a développé son expertise dans le cadre de ses fonctions et missions notamment au Crédit Lyonnais, chez CA CIB, et au sein du Groupe BPCE et chez HSBC. Membre fondateur du Cabinet de Conseil SIGMA Partners il développe désormais son activité dans le domaine bancaire et de la Protection Sociale.



Georges conçoit et anime des séminaires et sessions de formation sur le Risque Opérationnel, la Conformité et le Contrôle Interne. Il intervient également dans différents Masters à l’IAE de Paris Panthéon Sorbonne, l’Institut de Gestion de Rennes, et dans le programme Executive Management de l’EM Lyon.



Mes compétences :

Accompagnement

Contrôle Interne

Conseil

Audit

Formation

Gestion de projet