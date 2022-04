Georges CRAMPETTE

Expert Comptable, consultant

Spécialisé dans les professions juridiques réglementées et plus particulièremente notariat (assistance à l'établissement de dossiers "Chancellerie"​ et des plans de financement lors de nomination, association, et retrait; réalisation d'audits d'offices notariaux lors de cessions ou retraits; assistance au choix des structures juridiques d'exercice de la profession de notaire; missions de suivi en expertise comptable appuyées sur des pôles dédiés en matière de comptabilité et de gestion des études notariales d'une part et en matière de gestion sociale (convention collective du notariat).

Assistance lors de mise en place de restructuration financière

Formateur (INAFON, Universités Nationale et Régionale du Notariat, organismes de gestion agréés du notariat, Caisse des Dépôts et Consignations, Caisses de Crédit Agricole, ....)

Inspections de Comptabilités "annuelles"​ ou "occasionnelles"​ des offices notariaux

Audits d'​"Acquisition"​ lors de cessions d'études notariales ou de parts de sociétés notariales (SCP, SEL,...)

Analyses de gestion et mise en place d'outils de suivi et de gestion prévisionnelle au sein des offices ministériels

Assistance à l'évaluation et à la mise en place de procédures de contrôle interne

Mise en place d'une "veille" sur l'évolution et les conséquences de la Loi MACRON afin d'être en mesure d'accompagner les professions juridiques réglementées dans l'adaptation nécessaire qui en découlera

Audit en Systèmes d'Information

Spécialisations: Evaluation d'Entreprises, Assistance aux Entreprises en cas de contrôle

fiscal informatisé

Bureaux: PARIS, intervenant sur FRANCE entière et DOM-TOM

Expérience et pratique à l'"International:

Europe Occidentale

U.S.A

Afrique de l'Ouest

Moyen-Orient

Langues étrangères:

Anglais: parlé, lu et écrit

Espagnol: parlé, lu et écrit

Allemand: parlé





Mes compétences :

Audit Informatique

Audit financier et comptable

Choix de Structure d'Exercice Professionnel

Professions Libérales

Professions Juridiques réglementées (notaires)