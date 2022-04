Georges DA SILVA

Je suis en recherche active pour un emploi dans la CEM et l'Automatisme dans le monde Industriel.



Je recherche principalement en Picardie et en Champagne Ardenne.



Mon sujet de thèse aborde les problématiques de couplages radioélectriques.



L'objectif est de faire cohabiter des matériaux composites avec des antennes.



Des problématiques d'intégration d'antennes associées à des matrices composites sont donc soulevées.



De plus, une étude sur le découplage d'antenne sur la paroi composite vient finir l'étude.



Je compte soutenir ma thèse en Mai 2014 après je recherche du travail dans l'Industrie.



Si un poste d'enseignement se libère, je postulerais...



Voila, en Juin, je serais dans le marché du travail.



J'aimerais bien retourner à mes premiers pas dans l'Industrie...



Si vous cherchez à me contacter, priez m'envoyer un émail à l'adresse suivante : georges.dasilva@laposte.net



Mes compétences :

CEM

RF antenne

Logiciel de simulation E.M (FEKO & CST)