Christophe CAUJOLLE

Homme d'action, de terrain, pro-actif, j'aime les challenges...



Janvier 2011 : Major de Promotion : Diplômé en Mastère Spécialisé en Audit Interne et Contrôle de Gestion (BAC +6) à l'ESC de Toulouse



Pour valider ce diplôme Bac+6, j'ai effectué un stage de 5 mois à Hydro Building Systems, à la direction Financière Internationale (Fin juillet 2010). Ma mission a consisté à modéliser un outil servant à mesurer la rentabilité économique des différentes filiales et succursales du groupe. Cette mission a fait l'objet d'une thèse professionnelle.





Fort de mes différentes expériences et de ces nouvelles compétences, je suis prêt à relever de nouveaux challenges.



De formation comptabilité et gestion j'ai travaillé pendant 18 ans dans les services Financier de filiales du Groupe Caisse d’Épargne (Centre informatique, GIE Investissement, prestation de service, Laboratoire de recherche sur les nouvelles technologies...).

En 2010, du monde bancaire, j'ai basculé dans le monde industriel pour devenir Responsable financier du groupe Equip' Aero dans le secteur Aéronautique.

Fin 2013, j'ai intégré Nexio Group, spécialisé dans la CEM en tant que Responsable Financier du Groupe.



Sensibilisé à la maîtrise de la rentabilité globale et de l'autonomie financière, je cherche à rendre le pilotage économique dynamique en injectant du rationnel financier pour faciliter les prises de décision .









Mes compétences :

Analyses financières

Comptabilité

Comptabilité générale

Comptabilite generale et analytique

Contrôle de gestion

fiscalité

GESTION DE LA PAIE

Management

Paie

Ressources humaines