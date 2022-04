Georges DEMEULE

Je suis expert-comptable, gradué de H.E.C. Montréal, et j'ai fait carrière dans des entreprises du secteur de l'alimentation dont Provigo (maintenant dans le giron de Loblaws)et pour Madelipêche (firme spécialisée dans la transformation des fruits de mer et des poissons) ainsi que dans le secteur de l'imprimerie pour le Groupe Transcontinental GTC Ltée et pour Quebecor World (devenu World Color et récemment acheté par Quad Graphics). Pour ces entreprises, j'ai occupé les postes de vice-président aux finances, contrôleur et directeur général.



Au fil des ans, j'ai développé une excellente expertise en prix de revient ainsi qu'à développer des tableaux de bords et d'autres outils favorisant la prise de décision.



Je suis également membre du Groupe InterExec, groupe spécialisé dans le management de transition et pouvant offrir des services aux entreprises européennnes et surtout françaises à venir s'implanter en Amérique, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou au Québec. Le Groupe InterExec est formé de personnes possédant plus de 25 ans en affaires et ayant occupé des postes de président, vice-président, directeur général. Le Québec est la province la plus européenne de toute l'Amérique et se veut la porte d'entrée pour toute entreprise désireuse de s'installer en Amérique de par la diversité de sa culture, de son bilinguisme, de la qualité de sa main d'oeuvre, etc.



Depuis 2010, j'œuvre comme courtier en achat et vente d'entreprises ainsi qu'en financement d'entreprises.



Mes compétences :

Tableaux de bord

Intérim

Imprimerie

Intégration

Achat/vente d'entreprises

Financement d'entreprises

budgets

Consolidations