Georges DESCAMPS

Responsable de production



29 ans d'expérience dans l'industrie automobile et aéronautique

Management d'équipes jusqu'à 80 personnes en production 3X8 et SD

Expertise méthodes et qualité : AMDEC, Plan de surveillance, résolution de problèmes QRQC/8D, Mur qualité, audit et process

Expertise de transfert, mise en route et démarrage de productions

Bonnes connaissances en fonderies alu par injection et gravité

Maîtrise des outils d'amélioration continue et Lean : 5S, TPM, Maintenance N1, SMED, Kanban...

Mise en place d'indicateurs opérationnels, détections des problèmes produit et process

Gestion des plannings (plans directeurs de production, besoin en effectifs..;

Homme de terrain, maîtrise confirmée dans l'usinage de produits à forte valeur ajoutée et optimisation de machines spéciales pour usinage ou assemblage.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Atteinte des objectifs

Formateur

Motivation d'équipe

Process usinage

Management

Disponibilité

en Management

Futures Operations

Aluminium

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ISO 900X Standard