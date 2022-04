Georges DHERS

Créateur et animateur de dispositifs d'intermédiation créative qui facilitent échanges et partenariats entre acteurs publics / privés / associatifs, mais aussi entre acteurs / chercheurs, et enfin entre citoyens.



Je forme aussi celles et ceux qui veulent créer et animer de tels dispositifs, ainsi que ceux et celles qui veulent créer et animer des réseaux de co-construction.



http://martineviguier.org/mon-agenda/reseau-and-co