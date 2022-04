Georges-Didider DELHOMME

Avant tout autodidacte, j'ai un parcoure certes atypique mais riche.

j'ai fait l'école hôtelière de Bastia, puis dès ma sortie j'ai travaillé comme serveur, j'ai rapidement gravit les échelon et suis devenu responsable de salle, j'ai également été barman, réceptionniste... bref j'ai eu la chance d'occuper quasiment tous les postes qu'offre l'hôtellerie et la restauration. je me suis en suite dirigé vers la radio comme animateur, puis DJ,le monde de la nuit, certes fascinant, m'a permis de mettre un pied dans le monde du spectacle qui depuis toujours m'appelait, durant onze années j'ai pu jouir des spots light et voyager en France, en Europe et en Asie. de faire des plateaux télé, une merveilleuse expérience, remplie de contacts humain enrichissants et variés. j'ai donc fais de la scène avec des magiciens modernes et avant-gardistes. des décors aux costumes en passant par la mise en scène et la chorégraphie, je suis passé par tout les stades !

J'ai en suite décidé de faire autre chose de ma vie que des soirées pailletées. Par le biais d'une amie, je suis devenu télé-conseillé ( traitement d'externalisation de données, traitement de factures en souffrances, prise de RDV en vu d'événementiels etc...) ayant connu la scène mon aisance et mon adaptabilité m'ont permis de devenir formateur puis de gérer des groupes ( env 10 à 20 personnes) de télé-vendeurs, télé-conseillé etc. Mais le manque de contact direct, physique se fit assez vite sentir !

Toujours attiré par les arts, J'ai donc entrepris de retourner à "l'école" et j'ai suivi une formation de peintre en décors. donc depuis, après une courte expérience comme formateur en peinture décorative, je gère ma propre entreprise et je fait de la rénovation, décoration, aménagement, d'appartements, boutiques, restaurants etc.



Langues:

Français.

Anglais.

Italien.

Espagnol.

Corse.

Bonne notion de portugais.