Georges DOKOU

MA FAMILLE

J'ai deux sœurs et deux frères. Je suis le quatrième enfant et le deuxième garçon. Je suis un vrai jumeau c'est-à-dire nous sommes deux garçons jumeaux.

CURSUS

Je suis un jeune de 20 ans, après mon baccalauréat en technique commerciale j'ai poursuivi avec une formation en marketing et management d'entreprise d'où je suis devenu aujourd'hui un technicien commercial-gestionnaire. Je suis capable de faire face aux exigences qu'impliquent une gestion efficace des stocks et des relations clients.

LOISIRS

voyage, comédie, lecture des livres de développement personnel,volleyball, handball, et l'internet



Mes compétences :

Gestion de la relation client