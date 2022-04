Georges DOUMERGUE

Une vie professionnelle réussie de plus de trente années dans les métiers de l'insertion ,la formation, l'emploi en relation avec les acteurs prives et publics concernés,dans un contexte économique que l'on connait.



Aujourd'hui en recherche d'opportunités dans le cadre de la reprise d'entreprise ou la création pure.

Je dispose de capital nécessaire et j'envisagerai -pourquoi- pas la "franchise" sur un secteur économique porteur.

Toulouse est le secteur géographique que je privilégie, et suis à l’écoute de toutes propositions sérieuses

pouvant déboucher sur un contrat d'association,de développement,de reprise,de création.





Mes compétences :

immobilier

commerciale

intermediation

Finances

Économiste

construction