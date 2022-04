Georges DRUON

Coach d'affaires auprès de dirigeants de PME et de TPE, certifié ActionCoach .

Membre de l'ICF.

Des clients dans le bâtiment, la restauration, la communication, la santé, les services informatiques , le tourisme et la distribution,

30 ans d’expérience variées dans des entreprises françaises et internationales dans les secteurs du négoce (vin), de la distribution (cosmétiques et produits alimentaires), de l’industrie (alliages et minerai manganèse) et de l’internet (systèmes de réservation en ligne pour l’hôtellerie).

Fonctions de direction dans les domaines du contrôle de gestion, de l’administration et des finances.

Repreneur /Créateur d’entreprises dans le secteur des produits de terroir.

Associé dans un cabinet immobilier de transactions en fonds de commerce spécialisé CHR



COMPETENCES



Coaching d'affaires auprès des dirigeants de PME

Management d’équipes

Pilotage de projets complexes et « transversaux »

Redressement d’entreprises en difficulté. Gestion de conflits et de procédures contentieuses

Création et développement de sociétés en France et à l’international

Mise en place de systèmes d’information et de contrôle de gestion

Conseil stratégique

Gestion administrative et Financière

Transactions fonds de commerce dans le domaine des cafés hôtels et restaurants





OBJECTIFS PERSONNELS ET MOTIVATIONS



Accompagner et guider les chefs d'entreprise pour leur permettre de prendre du recul,réfléchir au moyen et long terme et surtout mettre en place les stratégies,les politiques et les plans d'action qui leur assureront performances accrues et atteinte des résultats personnels et professionnels qu'ils se sont fixés.



Mes compétences :

Arrangeur

Inclusion