Georges DUBESSET

Ma formation technique Génie Civil et un parcours varié m'ont permis d'approcher les différents domaines que doit maîtriser un chef d'entreprise.



Je dirige aujourd'hui l'entreprise de Plâtrerie Peinture Canel située à St Galmier dans la banlieue Stéphanoise.



Mon entreprise dont l'effectif est de 11 personnes a été créée en 1935 et je l'ai rachetée en 2000.



Notre clientèle,essentiellement régionale, se compose de particuliers pour lesquels nous réalisons des travaux d'embellissement et de décoration intérieurs et extérieurs, de promoteurs privés, d'industriels et de collectivités.



Nos équipes ont chacune leur spécialité allant du bâti à la décoration ce qui présente l'avantage pour nos clients de n'avoir qu'un seul interlocuteur pour l'ensemble de leurs travaux d'aménagement.



Dans le secteur de la Plâtrerie le marché est depuis plusieurs années en pleine effervescence avec des évolutions normatives notamment en matière d'isolation thermique et phonique.Grace à une veille technologique permanente et la formation de nos compagnons nous proposons les dernières évolutions et les produits les plus adaptés répondant à ces nouveaux critères, comme par exemple l'isolation par l'extérieur.



Dans le secteur de la décoration et de l'aménagement intérieur les goûts évoluent très rapidement,les produits de finition biologique sont apparus et de plus en plus mis en oeuvre. Dans ce domaine également notre offre est variée et suit les dernières évolutions.



