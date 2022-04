Laurence DE MAGNEVAL

Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai acquis et déployé des compétences d’analyse, de conception, d’administration, d’organisation, de communication et de réalisation.

J'ai développé ces compétences dans des expériences diversifiées, abordant des champs d'activités liées à l'architecture et décoration, le commerce, l'administration et gestion d'entreprise, l'univers culturel et patrimonial et enfin, la réalisation - production.



Relever les défis et faire preuve de créativité pour résoudre une problématique sont les moteurs de ma démarche.

Lorsque je traite un dossier ou projet, j'aborde tous ses aspects et le suis de sa conception à sa réalisation. Il m'est capital de bien comprendre la demande pour adapter la réponse et sa réalisation aboutie.



Mes compétences :

Architecture

Conception

Réalisation

Suivi de chantier

Créativité

Dessin

Coloriste

Photographie

Vente

Administratif

Scénographie