Bonjour je me présente Georges EFOUA 22 ans. Diplômé d'un bac pro en électronique avec option réseau et télécom je me suis orienté dans le commerce en intégrant la CCI de Tarn-et-Garonne.

Ayant mis les pieds dans le commerce je souhaite me pérenniser dans le domaine au titre de commercial B2B et exprimer la pleine mesure de mon potentiel!

Fort de mon jeune âge, de mon enthousiasme, de ma motivation je souhaite en faire de ma passion mon métier.





Mes compétences :

Informatique

Prospection commerciale

Techniques de vente